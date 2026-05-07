5日昼ごろ、男鹿市の十字路交差点で車同士が衝突する事故があり、1人が大けがをしています。男鹿警察署の調べによりますと、5日午後0時35分ごろ、男鹿市北浦真山の市道と“なまはげライン”が交わる十字路交差点で、市道を北浦方向から真山方向に直進したワゴン車が、右側から直進してきた普通乗用車と衝突しました。この事故で普通乗用車を運転していた秋田市の71歳の男性が右うでの骨を折る大けがをしたほか、同乗していた70歳の