映画芸術科学アカデミーが策定した第99回アカデミー賞(2027年)のルールが発表され、その中に生成AIに関連する内容が盛り込まれていることが分かりました。99th_oscars_complete_rules.pdf(PDFファイル)https://www.oscars.org/sites/oscars/files/2026-05/99th_oscars_complete_rules.pdf?VersionId=84FilOcTNI7wpFAxl56.8xesZyP5.UWlOscars: No AI Actors, Screenplays; Acting, International Rule Changeshttps://www.hollywood