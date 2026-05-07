かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。5月6日（水）の同番組では、相席スタート・山添がプレゼンした“エモいもの”に一同が大興奮する場面があった。【映像】“エモい”が止まらない！濱家プレゼンの「Jリーグトランクス」今回は、空前の“平成リバイバルブーム”に乗っかって、80年代生まれの同世代芸人が懐かしいものを語り合う新企画「一番エモいの出そうぜ！」が