【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 0−3 ジェフユナイテッド千葉（5月6日／味の素スタジアム）【映像】17歳姫野vs39歳長友のセカンドボール争いジェフユナイテッド千葉の17歳・MF姫野誠が、今季初ゴールを挙げた。39歳・長友佑都との“22歳差対決”を制し、ファンたちが歓喜している。千葉は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節でFC東京と対戦。ベンチスタートだった姫野は、1ー0とリードして迎えた70分にMF津久井匠海と