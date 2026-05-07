歌手の工藤静香（56）が、お風呂前のエクササイズを紹介し、さまざまな声が寄せられている。【映像】工藤静香のエクササイズ動画や家族に作った料理長女・Cocomiのリクエストで作ったタコ料理や、次女・Koki,のバースデーケーキなど家族のために作った料理をInstagramで披露してきた工藤。また、だらっとした自己流のエクササイズ“ダラエク”を動画でたびたび紹介している。お風呂前にエクササイズする姿に反響5日は、お風