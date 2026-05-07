元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が6日に自身のインスタグラムを更新。“美脚”際立つジャケット＆アシンメトリーワンピース衣装ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今夜19時から『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』に出演いたします。よろしくお願いします」と宣伝した。写真では“美脚”際立つジャケット＆アシンメトリーワンピース衣装ショットを投稿した。ネットでは「最強にかわいい」「美しすぎます