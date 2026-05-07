メジャーリーグ機構は6日（日本時間7日）、タイガースのフランバー・バルデス投手に6試合の出場停止処分と罰金を科したと発表した。バルデスは前日のレッドソックス戦で、大量失点後にトレバー・ストーリー内野手へ死球を与えてあわや乱闘のトラブルに発展。故意に投じられたものと判断された。 ■味方からも見放され…… この日のバルデスは、初回に3ランを浴びて3失点。3回表には