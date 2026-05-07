ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「チョコレートミント ショコリキサー」を2026年5月15日から、「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」を2026年7月24日から、全国のショコリキサー取扱店で発売する。また、パフェ仕立てのソフトクリーム「チョコレートミント ソフトクリーム」を2026年5月15日から全国のソフトクリーム取扱店で発売する。いずれも季節限定商品のため、無くな