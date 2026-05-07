【ゴディバ】チョコミント味のショコリキサー&ソフトクリームが新登場!

ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「チョコレートミント ショコリキサー」を2026年5月15日から、「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」を2026年7月24日から、全国のショコリキサー取扱店で発売する。

また、パフェ仕立てのソフトクリーム「チョコレートミント ソフトクリーム」を2026年5月15日から全国のソフトクリーム取扱店で発売する。いずれも季節限定商品のため、無くなり次第販売終了。

◆「チョコレートミント ショコリキサー」

レギュラーサイズ : 税込810円/270ml

ラージサイズ : 税込920円/350ml

カカオ33%のミルクチョコレートを使用した、チョコミント味のショコリキサー。なめらかでコクのあるチョコレートの香りと味わいに、爽やかなミントの清涼感を合わせた。チョコレートのリッチな味わいとミントのすっきり感がバランスよく調和した味わい。

◆「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」

レギュラーサイズ : 税込810円/270ml

ラージサイズ : 税込920円/350ml

カカオ71%のダークチョコレートを使用し、ミント感をさらに高めたチョコミント味のショコリキサー。ビターで奥行きのあるチョコレートの味わいに、キレのあるミントの清涼感が際立つ。甘さを抑えた大人の味わいで、チョコレートの香りとミントの刺激をしっかりと楽しめる。

◆「チョコレートミント ソフトクリーム」税込750円

なめらかなチョコレートソフトクリームに、軽やかなホイップクリーム、爽やかなミント風味のリキッドを合わせた、パフェ仕立てのメニュー。トップには、チョコチップとチョコソースをトッピングした。パリッとしたチョコの食感と、カカオの香りが、ミントの清涼感に合うという。