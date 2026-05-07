景気局面のリアルな状況が把握できる「景気ウォッチャー調査」だが、「ウォッチャー」である調査員の選定は、全地域の合計が日本経済の縮図になるように設計されている。本記事は、『データで読み解く「日本経済」のリアル【季節＆気象・マインド・おもしろジンクス編】』から一部を抜粋し、興味深く役に立つデータの生成法を紹介する。おもしろくて速報性に優れた景気指標「景気ウォッチャー調査」内閣府「景気ウォッチャー調査」