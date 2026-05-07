東ソーがマドを開けて急伸し、上場来高値を更新した。７日付の日本経済新聞朝刊が「東ソーは２０２９年にもデータセンター向け光ケーブルを量産する」と報じ、材料視されたようだ。記事によると、光ファイバー研究で著名な慶応義塾大学の小池康博特任教授の成果を活用。通信速度は従来より２倍速いという。 出所：MINKABU PRESS