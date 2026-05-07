【モデルプレス＝2026/05/07】Leminoでは、5月19日〜21日に行われる乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVEの模様を生配信する。【写真】乃木坂46梅澤美波、ミラノでミニスカコーデ披露◆乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE、Leminoで生配信2026年で14回目を迎える、乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVEが、5月19日〜21日に東京ドームにて開催される。今回のバースデーライブは、東京ドーム公演としてはグループ史上最長となる3DAYS公演。