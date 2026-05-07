6日午後、にかほ市で雑草などが焼ける火災がありました。けがをした人はいませんでした。由利本荘警察署の調べによりますと、6日午後2時20分ごろ、にかほ市象潟町関字建石の日本海沿岸の原野で70代の男性が海岸に打ちあがった流木などを焼却しようと火をつけたところ、雑草などに燃え広がりました。近くにいた人が原野が燃えているのを見つけ消防に通報し、火は約1時間後に消し止められました。けがをした人はいませんでしたが、雑