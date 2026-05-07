ファッション映画は、時代ごとの“美意識”を映し出します。そして『プラダを着た悪魔』は、2000年代以降のファッションカルチャーを語るうえで欠かせない作品のひとつでした。Tiffany & Co. は、5月1日より世界公開された The Devil Wears Prada 2 を記念し、20世紀スタジオとのコラボレーションを発表しました。今回の取り組みは、単なるプロダクトタイアップではありません。ジュエリー、映画、都市、そして現代のラグジュ