欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第２戦（６日＝日本時間７日）、昨季王者パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）は敵地でバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）と１―１とドローも、２戦合計６―５とし、決勝進出を決めた。ＰＳＧは前半３分にフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレが左足で先制点をマーク。試合終盤の後半４９分にイングランド代表ＦＷハリー・ケインに同点弾を許すも、５―４で競り勝った第１戦のリード