いよいよ新改札口や連絡通路の全面供用も開始相模鉄道は2026年4月28日、今年度の設備投資計画を発表。鉄道事業には総額160億円を計上し、相鉄本線の終点である海老名駅の改良工事などを進めるとしています。【画像】ついに激変！これが海老名駅改良工事の完成イメージです相鉄の海老名駅では国土交通省の補助制度「鉄道駅総合改善事業」を活用した大規模改良工事が実施されており、駅舎の建て替えが進んでいます。新しい駅舎