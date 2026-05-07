▽20分1本○鈴芽、遠藤有栖、桐生真弥（15分58秒片エビ固め）渡辺未詩、辰巳リカ。小夏れん●※リング・ア・ベル東京女子プロレスは6日、茨城・つくば国際会議場多目的ホールで「BACKTOTHEHIVE〜鈴芽地元凱旋興行〜」を開催した。インターナショナル・プリンセス王者の鈴芽が初の凱旋試合を白星で飾るも、試合後に思わぬ挑戦表明劇が発生した。5・4後楽園で風城ハルを下して、チャンピオンとしての地元凱旋を果たし