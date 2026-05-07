京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）さん（１１＝当時）の遺体が遺棄された事件で、府警は６日、市内の公衆トイレで結希さんを殺害したとして、死体遺棄容疑で逮捕していた父親の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を殺人の疑いで再逮捕した。死因は窒息死とみられ、府警によると「両手で首を絞めて殺した」と容疑を認めている。再逮捕容疑は、結希さんが行方不明になった３月２３日朝ごろ、自宅近くにある公衆トイレ内