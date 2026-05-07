■宮本浩次、60歳を記念したコンサート開催 今年6月に60歳を迎える宮本浩次のバースデーコンサート『60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！』の開催が決定した。 （関連：【動画あり】宮本浩次、桑田佳祐…最新ソロ楽曲MV） エレファントカシマシとしてはもちろん、近年ではソロ活動も精力的に展開する宮本。彼のバースデーコンサートは毎年恒例となっているが、今年は60