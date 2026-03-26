BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月6日～2026年5月18日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[イエスパー デ ヨング] 0 - 2 [ヌーノ ボルヘス] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第2日がイタリア ローマで行われ、男子シングルス1回戦で、イエスパー デ ヨングとヌーノ ボルヘスが対戦した。 第1セットはヌーノ ボルヘ