サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は５月６日、ホームで同じJ3の愛媛FCと対戦しました。ホーム3連戦の2試合目、開始直後から攻守が目まぐるしく変わる中、最初に試合が動いたのは前半17分。愛媛の攻撃でクロスに反応したのはツエーゲンでもプレーした田口。古巣のゴールネットを揺らします。反撃に転じたいツエーゲンは35分。スルーパスに長峰が頭で合わせますがキーパー正面。1点ビハインドで試合を折り返