T−BOLANの森友嵐士（60）が6日、Xを更新。体調不良から復帰した5日の高知公演を終えた、率直な感想を述べた。同バンドは現在、47都道府県ラストツアーを開催中。「高知ー！」と書き出すと、「“Re:START”の夜正直に言うと、ステージに戻るまでは不安もあった」と胸中を吐露。「でもみんなの歓声を聞いた瞬間『帰ってこれた』心からそう思えた」と思いをつづった。4月24日の和歌山公演は、体調不良で開演直前にキャンセル発