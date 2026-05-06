中国メディアの界面新聞は6日、韓国のサムスン電子について、株価が同日11％上昇し、台湾積体電路製造（TSMC）に次いで時価総額が1兆ドル（約156兆円）を突破したアジアで2社目の企業になったとする記事を掲載した。記事によると、サムスンの株価上昇は韓国総合株価指数（KOSPI）の初の7000の大台超えを後押しした。サムスンの1兆ドルクラブ入りは、同社の発展が新たな段階に突入したことを示すだけでなく、グローバルな人工知能（