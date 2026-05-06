【その他の画像・動画等を元記事で観る】 B’zが2026日本テレビ系サッカーテーマソングを担当することが決定した。 ■勝敗を超えた人間ドラマを唯一無二のサウンドが熱く盛り上げる 『FIFAワールドカップ2026』に向けて決定した今回のテーマソング起用。大会の中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」となっており、森保ジャパンが夢のFIFAワールドカップ優勝への挑戦する