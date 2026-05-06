きょう夕方、大分県中津市の山国川で10代とみられる男性が流され、心肺停止の状態で病院で手当てを受けています。きょう午後4時ごろ、山国川で「人が見えなくなった」と、一緒にいた知人から消防に通報がありました。消防の潜水隊が沈んでいた男性を発見し、引き上げました。男性は10代とみられ、心肺停止の状態で、現在、中津市内の病院に運ばれて手当てを受けています。警察によりますと、男性は複数人で河川敷にいたところ、川