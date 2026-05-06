過去のレジェンドと比較した現代の層の厚さ日本球界が誇るスラッガーたちに熱い視線が注がれている。米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏が5日（日本時間6日）、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。現代の日本人パワーヒッターの層の厚さを称賛した。同氏はドジャースの大谷翔平投手ら5人の名前を挙げ、現状を肯定的に伝えている。スプラドリング氏は「日本球界は歴史を通じて伝説