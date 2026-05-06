【J1百年構想リーグ WEST第15節】(Eピース)広島 1-1(PK4-5)神戸<得点者>[広]加藤陸次樹(42分)[神]小松蓮(63分)<警告>[広]中村草太(75分)、山崎大地(77分)[神]井手口陽介(53分)、マテウス・トゥーレル(72分)主審:中村太└権田がストップした神戸が広島にPK戦勝ちも…同勝ち点浮上の名古屋にかわされ暫定2位に後退