【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節】(ミクスタ)北九州 1-2(前半0-1)熊本<得点者>[北]長谷川光基(47分)[熊]半代将都(45分+1)、大本祐槻(61分)<警告>[熊]戸田峻平(7分)、那須健一(80分)、上村周平(88分)主審:石丸秀平