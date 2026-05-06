あすから仕事という人も多いのではないでしょうか。円安でも奮発して海外を旅した人、近場で過ごした人…東海地方の表情をまとめました。

【写真を見る】｢マクドナルド2人で3000円超…｣ 円安直撃の海外旅行はどう過ごした？きょうが帰国ピーク 中部空港

（矢野司記者）

「午前8時です。中部空港には朝早くから、アジア各国からの便が続々と到着しています」

きょうが帰国のピーク！中部空港は休みを海外で過ごした人たちで朝から混雑しました。

（タイから帰国）

「バンコクとプーケットへ」

Q.何が1番楽しかった?

「象に乗ったこと、ちょっと怖かった」

3泊5日で女子旅に行ったという2人組は…



（ベトナムから帰国）

「ダナンに3泊5日で行ってきた。いかだに乗って灯籠を流した、楽しかった」

「ホテルにビーチや、プールもあって、ゆっくりできた。バインミーがおいしくて3日間で5本食べるほど」

「ハンバーガーとバインミーがめっちゃ安かった」

円安直撃の海外旅行 どうだった？

ことしのゴールデンウィーク。中部空港発着の国際線は、中国への直行便が減り、予約者数も去年の9割ほどに。一方、韓国路線は25便増えていて、こちらは日本にやって来る観光客の増加も影響しているようです。

では、円安に直面する日本人観光客はというと…

（タイから帰国）

「もともとシンガポール行きたいと言ってたんですけど、格安な東南アジアを選んだのは物価が安いところを選んだ理由」

それでも、現地では大変だったようで…



（グアムから帰国）

「マクドナルドを食べて2人で3000円を超えるくらい」

（タイから帰国）

「象に乗るツアーの時に、ガイドさんが『ガソリンが高くなっている。倍くらいに上がっている』と言っていた」



（タイから帰国）

「夕飯は（家族5人で）1万円を超える。ぜいたくしていただけかもしれない」