ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。＊＊＊結婚式では、ついついお酒を飲み過ぎてハメを外してしまう人もいる。今回はその結果、周囲を混乱へと導いてしまったエピソードを紹介する。◆「私もプロポーズされた！」と叫ぶ女新婦友人として参列した澤田栄子さん（仮名・30代）は、アットホームな結婚式に突如現れた、空