歌手小林幸子（72）が、6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。最近の呼び名として親しまれている「ラスボス」について語った。オープニングで司会者の黒柳徹子（92）が「歌謡界のラスボスという異名を持ち、常に進化を続ける小林幸子さん、きょうのお客さまです」と紹介すると、小林がセットの白い扉からスタジオに入ってきた。黒柳が「さて、2年前に歌手生活60周年を迎えた歌謡界のラスボスと言われて