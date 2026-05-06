先日行われたセリエA第35節でパルマを撃破し、スクデットを手にしたインテル。前線で大きなプラスとなったのは、2トップのラウタロ・マルティネス&マルクス・テュラムをサポートした若いフランチェスコ・ピオ・エスポジト（20）、アンジェ・ヨアン・ボニー（22）の存在だ。クラブのピエロ・アウリジオSDは、昨季から攻撃陣に新しい要素を取り入れる必要があったと振り返っている。開幕前の時点でエスポジトとボニーには疑問も