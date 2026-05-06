忙しい毎日でなかなか疲れがとれない…そんなときは食事からケアしてみませんか？ 疲労回復効果のあるビタミンB1を豊富に含む「豚肉」、たんぱく質や貧血予防に有効な鉄やビタミンB12が多い「かつお」を使った簡単レシピをご紹介します。 ▼漁師のかつお漬け いつものポン酢に飽きてきたら試してほしい一品。玉ねぎがアクセントに。 ▼あっという間に完成！豚肉の豆苗巻き 簡単で栄養も◎。野菜も一緒に食べられるのが嬉しい。