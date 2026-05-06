６日未明、呉市で住宅が全焼する火事があり焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 消防によりますと午前０時４０分ごろ呉市仁方本町の住宅でこの家に住む人から「火事が起きている」と通報がありました。 消防車９台などが出動し、火はおよそ８時間半後に消し止められましたが木造２階建ての住宅が全焼し １階の居室から１人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この家には兄弟２人が住んでいますが５６歳の弟と