ゴールデンウィークも最終日を迎え、Uターンラッシュが続いています。 【写真を見る】「今度はばあばが行くからね！」JR熊本駅で交わされた“別れの合言葉”ゴールデンウィーク最終日、Uターンラッシュの風景 JR熊本駅は、朝から混雑し大きな荷物を抱え、故郷を後にする人とそれを見送る人達の姿がみられました。 また来てね、また来るね 兵庫からの帰省客と見送る家族「楽しかったです