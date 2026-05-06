俳優の岡田将生（36）が4日、Instagramのストーリーズを更新。おなじみとなっている「○○が好きだ」シリーズの最新ショットを披露した。【映像】岡田将生、妻・高畑充希との密着夫婦ショットや赤ちゃんの写真2024年11月19日に俳優・高畑充希（34）との結婚を発表し、2025年1月28日には第1子誕生を報告していた岡田。Instagramでは高畑と密着しているパリでの夫婦ショットや、くまのベビー服を着た赤ちゃんの写真などプライ