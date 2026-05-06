奈良県川西町に、防災機能を備えたアクティビティ施設がオープンしました。 奈良県川西町に6日にオープンした「オーバルパークかわにし」。日本で初めてとなる国際規格に準じたインラインスピードスケート場などが整備されました。 6日は雨でリンクが濡れていたため、インラインスピードスケートの選手たちはスピードを落として滑っていましたが、今後は、インラインスケ