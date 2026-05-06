【新華社貴陽5月6日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州岑鞏（しんきょう）県の天星郷で4月30日、空撮カメラマンがドローンを飛ばして朝霧のかかる美しい田園風景を撮影していたところ、カササギが偶然、画面に入り込んだ。カササギは「新種の生き物」が何なのか確かめようとするかのように、ドローンを追いかけ一緒に飛んでいた。（記者/楊文斌）