資料図書 多くの市民に本を届けようと、香川県東かがわ市が2026年4月から毎月第2水曜日、市の交流プラザへ図書館を“出張”しています。 東かがわ市立図書館と引田図書室の司書が各館の新しい一般書や小説、児童書、雑誌、朗読CDなど約150冊を持って交流プラザの図書コーナーに出向き、貸出や予約、本探しなどをサポートします。 時間は午後0時から午後4時まで、身分証明書を持参して図書利用カ