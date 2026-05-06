４日、山形県南陽市の商業施設で、買い物カートに置き忘れられたショルダーバッグを盗んだとして、きのう、６３歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、川西町高山に住むアルバイト従業員の男（６３）です。 警察によりますと、男は４日の午後６時ごろ、南陽市郡山の商業施設で、被害者が買い物カートに置き忘れたショルダーバッグ１個（時価合計４万６０００円相当)を盗んだ疑いがもた