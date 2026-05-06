福島県の磐越自動車道でマイクロバスなど車3台が絡む事故がありました。1人が死亡し、少なくとも10人ほどがけがをしているとみられています。【映像】事故現場の様子今泉拓磨記者リポート「道路上に残されたマイクロバスの後ろの部分を見てみますと、激しく壊れているのが分かります」警察によりますと、午前7時40分ごろ郡山市熱海町の磐越道でマイクロバスが道路上の緩衝ドラムに衝突して乗っていた人たちが車の外に投げ出さ