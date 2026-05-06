人気コスプレイヤーえなこが6日までに自身のインスタグラムを更新。“にゃんにゃん”ミニスカ・ショットを披露した・「飼ってみる？」とつづり、リボン付きの白ブラウス＆ブラウンのミニスカート姿で座り、ペロリと舌を出しているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「綺麗で可愛い」「一緒に暮らしたい」「飼いたいです」「かわいすぎかよ」「これはキュン死間違いないなぁ〜みんな絶対に大好き！！」など