「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が6日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「かっこつけアウトドア」と書き出しためるる。サングラスにカジュアルなデニムシャツを羽織った姿をアップした。「珍しくインドア人間が外に」とコメント。「拍手です」と添えた。ファンからは「カッコイイよ」「爽やかでかっこいい」「素敵過ぎやん」「サングラス似合いすぎ」「カッコよすぎてビビった」などのコメン