─舞台『新宿発8時15分』が4月に開幕しました。「ミュージカルなので歌あり、振り付けあり、お芝居あり、そして着替えの段取りまであったりして、稽古期間は結構バタバタでしたね。キャスト15人で100役くらいやるんです。みんなステージで自分で着替えるので、1人がタイミングや小道具1つ間違うと他の人にも影響が出てしまい大変なんですよ。こんな舞台、僕は見たことがない(笑)。そんな状況でふと冷静に周りを見ると豪華なキャ