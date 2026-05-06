「ゆっくり休んで復活して」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、休養を発表したバナナマン・日村勇紀を心配した――。バナナマン・日村勇紀○今後の売れっ子は「休みながらやる」時代に体調不良でしばらく休養することを発表した日村。29日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、佐久間氏は、「ちょっと心配ですけど……」とつぶやき、「レギュラー11本やってる方なんで。