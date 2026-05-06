山形県鮭川村の山にササダケを採りに入り、4日から行方不明になっている84歳の女性の捜索が、6日朝8時すぎから再開されました。行方がわからなくなっているのは、鮭川村曲川の無職新田昭子さん（84）です。警察の調べによりますと新田さんは、4日の午後3時半ごろ、ササダケを採るため、自身が所有する自宅近くの山に1人で入ったとみられています。近くの道路の駐車帯では、新田さんの軽トラックが見つかっています。携帯電話は自宅