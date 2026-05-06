「いつかやろう」と思って、そのまま放置していることはないだろうか。時間ができたら、余裕ができたら――そう思っているうちに、気づけば環境も自分自身も変わり、やろうとしていたこと自体が遠ざかっていく。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「やりたいこと」を先送りしないための考え方についてのエッセイをご寄稿いただ