アストロズとのカード第2戦【MLB】ドジャース ー アストロズ（日本時間6日・ヒューストン）ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦のスタメンを発表した。大谷翔平投手は投球専念で先発マウンドに上がる。大谷は前日の同戦で3打数無安打に終わり、4年ぶりとなる5試合連続無安打を喫した。5日（同6日）には元々二刀流出場の予定だったが、投手専念の形に急きょ変更となった。投手としてはここまで5試合に登板して2