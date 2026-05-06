とちぎテレビ 2026年05月06日午前04時35分ごろ、福島県中通りを震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは福島県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは90km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．２と推定されます。 栃木県 【震度1】 那須塩原市 宇都宮市 鹿沼市 芳賀町 栃木那珂川町 提