俳優の海宝直人（37）が5日、東京・日比谷のシアタークリエで主演ミュージカル「レベッカ」の公開稽古を行った。7年ぶりの上演で、ヒチコック監督の名作映画としても知られる作品。海宝は08年の初演から山口祐一郎（69）が演じてきた上流紳士役に挑戦。「新たなミュージカルをお届けできることにドキドキワクワクしてます。今回のカンパニーならではの解釈と息遣いが宿った作品になっていると思います」と期待を込めた。6日